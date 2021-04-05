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رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وتحديد موعد العودة للانعقاد

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:44 م
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
عبداللطيف هيبة
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فع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد الموافق 18 أبريل الجاري.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى والمحال من مجلس النواب، والموافقة المبدئية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

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