بايرن ميونخ يحسم مصير هانز فليك





تحدثت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين أن أوليفر كان عضو مجلس إدارة المانشافت والرئيس التنفيذي للنادي قد حسم الجدل حول مستقبل هانز فليك المدير الفني للعملاق البافاري.





وقالت بعض التقارير الصحفية أن فليك قد يتولى تدريب المنتخب الألماني خلفًا ليواكيم لوف الذي سيرحل بنهاية يورو 2020.





وقال أوليفر كان في تصريحات صحفية أن فليك لديه الكثير من الميول تجاه البقاء في البايرن بعد النجاحات التي حققها الفريق في ولايته مؤخرًا.





في الوقت الذي نسعى إلى إبرام الكثير من التعاقدات للاعبين الذين طلب فليك التعاقد معهم من أجل البقاء في صدارة الأندية الأوروبية مستقبلًا.