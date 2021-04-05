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" رمي مجهود" ..عمر الشناوي يعلق على وقف مسلسل "الملك"

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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أعرب الفنان عمر الشناوى عن حزنه من وقف عرض مسلسل "الملك" داخل السباق الرمضاني 2021، وذلك من خلال نشر منشور عبرحسابه الشخصي بموقع فيسبوك :" بصراحه انا شايف تعسف جامد جدا في وقف مسلسل . الموضوع بسيط لو فيه اخطاء يتكتب ديسكلايمر بسيط في الاول انه من وحي الخيال وانه لا يمثل حقبه وانه عمل درامي فني من تأليف نجيب محفوظ ولا يمثل واقع"

واستكمل عمر الشناوى حديثه قائلاً:" انما رمي مجهود وفلوس ناس في الارض عشان جوافه وحبه شعر اكيد لا" .


يشارك عمر الشناوي في مسلسل الاختيار 2 مقرر عرضه في موسم رمضان القادم ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

يذكر أن اخر أعمال عمر الشناوي، مسلسل "ليه لأ" وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.

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