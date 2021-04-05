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بوتين يوقع على مرسوم يسمح له بالترشح لولايتين رئاسيتين إضافيتين

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:48 م
بوتين
بوتين
وكالات
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على مرسوم يسمح له بالترشح لولايتين رئاسيتين إضافيتين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قال الرئيس بوتين، فيرسالة للشعب الروسي، إنه يشعر بمسؤولية هائلة أمام كل فرد من أبناء الوطن، متعدد الأطياف، بلد الانتصارات والإنجازات العظيمة، أمام تاريخ الدولة الروسية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من حياته وعمله، هو خدمة الشعب والوطن.

 

وأضاف بوتين، أن مهمتة الرئيسية للسنوات القادمة هي زيادة الدخل الحقيقي للمواطنين، مؤكدًا توفر الشروط لتحقيق ذلك.

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روسيا بوتين المرسوم الترشح لولايتين رئاسيتين إضافيتين

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