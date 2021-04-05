الخارجية السنغالية تدشن مقر القنصلية العامة في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية

دشنت وزارة الخارجية السنغالية، اليوم الاثنين، مقر القنصلية العامة في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات المغربية أنها قررت التحرك عسكريا لمواجهة ما قالت إنه "استفزازات ميليشيا البوليساريو الخطيرة"، وهو ما اعتبرته "البوليسايو" خرقا "ينسف نهائيا اتفاق وقف النار" الموقع في العام 1991.

وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع، حيث مدد مجلس الأمن في قرار جديد نهاية أكتوبر مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لعام آخر.