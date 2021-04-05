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كارول سماحة تغني من كلمات مدحت العدل في مسلسل "ضد الكسر "

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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وانتهت الفنانة كارول سماحة من تسجيل أغنية تتر مسلسل ضد الكسر، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في دراما رمضان 2021 ، وهو بطولة الفنانة نيللي كريم.
 
تحمل الأغنية عنوان "اللى خان"، وهي من كلمات د. مدحت العدل ، والحان أحمد العدل، وتوزيع الهامي دهيمة - وأحمد حسام.

ويكثف مخرج العمل تصوير المشاهد المتبقية ، وذلك على مدار اليوم بأكمله، كما تم تعليق الإجازات لحين انتهاء التصوير استعدادا لعرض المسلسل  رمضان المقبل.
 
يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" من انتاج شركة العدل جروب تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة،   مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم.

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