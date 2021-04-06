من المنيا إلى الفيوم.. إنجازات جديدة لمبادرة حياة كريمة في المحافظات

مازالت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تقدم إنجازات في مختلف محافظات مصر، ضمن المهام التي تسعى إليها وهي تطوير كافة قرى مصر، وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





والمبادرة تسهم في في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصرى، حسب ما أعلن الدكنور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.





وهناك أكثر من 4500 قرية و189 مركزا في مصر سيستفيدون من مبادرة "حياة كريمة" خلال السنوات القادمة، حسب ما أعلن عصام الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط.





وتعمل الجهات التنفيذية للدولة على تفعيل البرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى، ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك فى 51 مركزا إداريا تضم حوالى 1400 قرية بـ 20 محافظة، يأتى استكمالا لمخططات التطوير والارتقاء بمعيشة المواطن المصرى، وتحسين الخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل .





قافلة طبية بالمنيا

مؤخرا، نظمت جامعة المنيا، قافلة طبية، بقرية الكرم بمركز أبوقرقاص بالمنيا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، وتم صرف ٣٨٥ تذكرة علاجية في ٦ تخصصات مختلفة حيث ضمت القافلة تخصصات الرمد، مسالك، أطفال، أشعة، باطنة ونساء وتوليد.





إنجازات بمحافظة أسيوط

وكذلك تم الانتهاء من 27 وحدة صحية بقرى ومراكز محافظة أسيوط بتكلفة إجمالية بلغت 141 مليون جنيه بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان طبقا للشروط ومعايير الجودة





إنجازات بمحافظة البحيرة

كما قالت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حققت طفرة كبيرة جدًا فى محافظة البحيرة خاصة فى المراكز البعيدة عن المدينة.





إنجازات بمحافظة الفيوم

وقالت مؤسسة حياة كريمة إنه يتم تطوير عدد كبير من المدارس بمركزي اطسا، ويوسف الصديق فى محافظة الفيوم ما بين إحلال وتجديد وتوسعة من خلال المشروع القومي حياة كريمة.





وأكدت المؤسسة أنه يجرى حاليا أعمال الرفع المساحي لمشروع الصرف الصحي بقرى رواق، وشعلان، ومنشأة الأمير، وجاري عمل الجسات الأرضية بقريتي عنك، السعدة بمركز يوسف الصديق.



