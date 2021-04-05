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يوفنتوس يستعد لضم نجم برشلونة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات واحد من نجوم برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن البيانكونيري يستهدف ضم عثمان ديمبلي صاحب الثلاثة وعشرين عامًا وذلك وسط مراقبة بعض الأندية الأوروبية الأخرى.

ويتضمن عدد الأندية الراغبة في شراء ديمبلي اكثر من نادي منهم مانشستر يونايتد بالإضافة إلى باريس سان جيرمان وكذل مانشستر يونايتد.

ومن المُنتظر أن يحصن برشلونة نجمه من إغراءات الكثير من الفرق الراغبة في ضمه وقطع الطريق عليهم بتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية يونيو 2022.

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