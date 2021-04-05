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زلزال قوي يضرب الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:59 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا.

 

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، بأن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا (نحو 18.64 ميلا)، دون ذكر أي ضحايا.

 

وأعلن المركز، عن وقوع زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، في منطقة جزر كرماديك التابعة لنيوزيلندا، في الـ7 من شهر مارس الماضي.

 

وشهدت مناطق قرب سواحل نيوزيلندا، سلسلة زلازل تجاوزت قوتها 8 درجات، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا، حيث كانت بعيدة عن الأماكن السكنية، رغم أن السلطات أطلقت تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي.

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زلزال قوي اندونيسيا الساحل الشرقي الجزيرة الشمالية

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