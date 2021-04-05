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سان جيرمان يعلن إصابة نجمه بكورونا وغيابه عن مواجهة بايرن

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، عن إصابة نجمالفريق أليساندرو فلورينزي، بفيروس كورونا المستجد، وسيغيب  عن مباراة ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني.

سيغيب الإيطالي الدولي ماركو فيراتي أيضاً عن تشكيلة سان جيرمان في مباراة الأربعاء التي ستقام في ميونخ، بعد ثبوت إصابته بالعدوى بالفيروس.

ويخضع لكل من تثبت إصابته بكورونا في فرنسا لحجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام.

وقال سان جيرمان عبر توتير: "فلورينزي كان في عزل ذاتي منذ بضعة أيام كإجراء احترازي، وسيستمر في تنفيذ الإجراءات الوقائية المطبقة".

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سان جيرمان يعلن إصابة نجمه بكورونا وغيابه عن مواجهة بايرن اليطالي الابطال

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