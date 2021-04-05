زيزو يدعم صفوف الزمالك قبل مواجهة تونجيت السنغالي





شارك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية لفريقه والتي جرت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة اليوم الأثنين.





وجاءت مشاركة اللاعب بعد الإطمئنان على حالته عقب الإصابة التي وسبق أن تعرض لها في الجزائر على مستوى وجه القدم وغاب على إثرها عن مواجهة المولودية.





وشارك زيزو في فترات من المران مع باقي اللاعبين ليؤكد جاهزيته للمواجهة القادمة التي يستعد لها البيت الأبيض أمام تونجيت السنغالي لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





وفي سياق آخر اطمأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على جاهزية حارس المرمى محمود جنش عقب الشكوى التي صدرت منه بنهاية مباراة المولودية الأخيرة على مستوى الظهر.