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زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول وسط مفاجأت مدوية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد قائمة الملكي التي تستعد لمواجهة فريق نادي ليفربول مساء غدًا الثلاثاء لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة الملكي غياب الدولي البلجيكي إيدين هازارد والذي غاب عن الملاعب لفترات طويلة بسبب الإصابة على الرغم من عودته للتدريبات خلال الآونة الأخيرة.

في الوقت الذي شهدت فيه القائمة أيضاً غياب القائد سيرجيو راموس والذي تعرض خلال الفترة الماضية لإصابة عضلية سيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة قد تصل إلى الشهر.

وجاءت قائمة المرينجي على النحو التالي :-

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

الدفاع: ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي، أودريوزولا.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، أريباس.

الهجوم: بنزيما، أسينسيو، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجو.

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ليفربول زيدان ريال مدريد الدوري الاسباني

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