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محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة حاليًا على الأرض لتنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى والتى يتم تنفيذها داخل مركزى كوم أمبو وإدفو حيث جارى العمل فى 71 مشروع بقطاعات البنية التحتية والخدمات العامة،


وقدم اللواء أشرف عطية شكره للجهات التنفيذية القائمة علي مشروعات المبادرة وخاصة قطاعات الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضًا هيئة الأبنية التعليمية والصحة والإسكان والتعمير والغاز والإتصالات والكهرباء والطرق والشباب والرياضة، موضحًا بأنه هناك تنسيق مستمر مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية لضمان تنفيذ هذه المشروعات بالجودة المطلوبة وطبقًا للبرامج الزمنية المحددة بما يحقق طفرة غير مسبوقة داخل القرى والنجوع المستهدفة خلال المرحلة الحالية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري

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