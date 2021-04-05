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رئيس هيئة الأركان الأردنية: قواتنا قادرة على مواجهة أي تهديد

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن اللواء الركن يوسف الحنيطي، أن "قواتنا لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكنها من التعامل مع جميع أشكال التهديد".

 

وقال الحنيطي خلال متابعة مجريات التمرين التعبوي "درع الوطن" إن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكنها من التعامل مع أي مستجدات تطرأ على الساحتين المحلية والإقليمية بمختلف المستويات ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية وبالقوة، وأي مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه، وزعزعة أمن واستقرار المملكة؛ التزاما منها بواجبها الوطني تجاه الوطن وقيادته الهاشمية المظفرة".

 

وشدد الحنيطي على "أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على هيبة الدولة وترسيخ مكانتها الاستراتيجية والتاريخية، والجهود التي تبذلها في هذه المرحلة للخروج من الأزمات كافة التي عصفت بالوطن في الآونة الأخيرة، لضمان استمرار الأردن بدوره المحوري والثابت تجاه العديد من القضايا في المنطقة والإقليم".

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هيئة الاركان الاردنية الامير حمزة الاردن

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