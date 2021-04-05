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فاعليات الأسبوع العالمي لأمراض الاوردي يوم الخميس القادم

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تنطلق فاعليات الأسبوع العالمي لأمراض الاوردي يوم الخميس القادم الموافق 8 أبريل الجاري تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة
والأستاذ الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب
وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية علي اقامة فعاليات علمية من خلال الاسبوع العالمي لأمراض الأوردة في الفترة من 5-11 إبريل 2021.


وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب أنه تضم فاعليات اليوم العلمي وسائل توعويه بين المواطنين بأهمية وخطورة أمراض الأوردة وكيفية الوقاية منها بالاضافة الي محاضرات مبسطه لشباب الاطباء الممارسين في مجال جراحة الأوعية الدموية وهيئة التمريض ومقدمي الخدمة الطبية والعلاجية.


مشيرا عميد طب جامعة أسوان أنه قد تم توجيه الدعوة إلي مصر باعتبارهما الدولة الرائدة في هذا المجال بالقارة الإفريقية والوطن العربى وللمؤسس ورئيس الفيدرالية الأستاذ الدكتور عماد الدين حسين ومقرها جامعة أسوان وأستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة عين شمس ومؤسس جمعية مصر للعلوم والمشرف علي قسم جراحة الأوعية الدموية بجامعة أسوان.



وأشارالدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم الاوعية الدموية بطب جامعة أسوان الي انه تقام الفاعليات باحدي الفنادق الكبرى بأسوان يوم الخميس القادم والموافق 8 أبريل 2021 ويأتي ذلك في إطارمعانة الكثير من الأشخاص في الفئة العمرية من سن 18-70 عاما من أمراض الأوردة سواء الأوردة السطحية أو العميقة علي هيئة قصور وردي مزمن بالساقين أو جلطات الاوردة العميقة مما قد يؤدي إلي مضاعفات خطيرة علي المدي القريب أو البعيد ونسبة وانتشار هذا المرض في المجتمع يتراوح مابين نسبة 17حتي 20 % وقد حرصت العديد من المجتمعات الطبية لأمراض جراحة الأوعية الدموية علي مستوي العالم علي المشاركة في هذا الأسبوع العالمي.
فاعليات الأسبوع العالمي لأمراض الاوردي يوم الخميس القادم
فاعليات الأسبوع العالمي لأمراض الاوردي يوم الخميس القادم
فاعليات الأسبوع العالمي لأمراض الاوردي يوم الخميس القادم
فاعليات الأسبوع العالمي لأمراض الاوردي يوم الخميس القادم
فاعليات الأسبوع العالمي لأمراض الاوردي يوم الخميس القادم
فاعليات الأسبوع العالمي لأمراض الاوردي يوم الخميس القادم
فاعليات الأسبوع العالمي لأمراض الاوردي يوم الخميس القادم
فاعليات الأسبوع العالمي لأمراض الاوردي يوم الخميس القادم

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