Advertisements

الشهيد الــ(430).. "الأطباء" تنعي استشارى جراحة عامة بمنطقة التبين الطبية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور خالد يوسف محمد إبراهيم، استشارى جراحة عامة بمنطقة التبين الطبية، والذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور خالد يوسف محمد إبراهيم، الطبيب رقم الــ(430)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على رحيل عدد من لاعبي الأهلي نهاية الموسم الجاري

منذ أقل من ساعتين

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير هام من المترو للمواطنين قبل شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 11 ساعة

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الزمالك يكشف تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ 35 دقيقة

مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

منذ 41 دقيقة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يتحدث عن إمكانية تدريبه لصلاح في ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون يفاضل بين 4 مهاجمين سوبر

منذ 43 دقيقة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعتين

يوفنتوس يستعد لضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

الزمالك يصدم نجم الأهلي

منذ 41 دقيقة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول وسط مفاجأت مدوية

منذ ساعة و 12 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

الزمالك يصدم نجم الأهلي

04:32 م

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

10:31 ص

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج