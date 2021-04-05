زيدان يتحدث عن إمكانية تدريبه لصلاح في ريال مدريد

تحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن إمكانية التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح من فريقه ليفربول إلى الميرينجي.









وأكد المدرب الفرنسي أن صلاح لاعب مميز للغاية، لكنه لم يستقر حتى هذه اللحظة على أسماء التي سيضمها لصفوف الفريق.









وقال في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وليفربول عن إمكانية تدريبه لمحمد صلاح في يوم من الأيام: "صلاح ليس لاعبي، في الوقت الحالي أنا مدرب ريال مدريد وأنا استمتع بهذه اللحظة، والآن علينا أن نواجه صلاح كمنافس".







