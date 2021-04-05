أكد زين الدين زيدان أن ريال مدريد يمر بأفضل فترة له هذا الموسم، معترفاً في الوقت ذاته أن مواجهة ليفربول في ربع نهائي دوري الأبطال ستكون "صعبة للغاية وستمتد لـ180 دقيقة على الأقل"، لكنه أعرب عن ثقته في لاعبيه.



وقال زيدان "كلوب مدرب رائع حقق أشياء عظيمة، لديه أسلوب متميز في التدريب"، خلال تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين أثناء مؤتمر صحافي قبيل المباراة المرتقبة في "التشامبيونز" غداً الثلاثاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.



وأضاف "صلاح ليس لاعباً في فريقي. أنا مدرب ريال مدريد واستمتع بهذه اللحظة. صلاح منافسنا وسنواجهه. لا نفكر في الماضي، لقد ولى بالفعل. نهائي 2018 مباراة مختلفة عن تلك التي نستعد لها"



واعتبر زيزو أن الليفر "فريق قوي للغاية، نعلم جيداً خط هجومه الثلاثي لديه، يتمتعون بفعالية هائلة. لا أعلم ما إذا كانت الإصابات ستؤثر عليهم لكن لديهم بدلاء جيدين. نعاني الإصابات أيضا إلا أننا نعول على الجماعية وروح الفريق".