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كارتيرون يفاضل بين 4 مهاجمين سوبر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يدرس المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عددا من السير الذاتية لمجموعة من المهاجمين لتدعيم خط الهجوم الأبيض في الموسم المقبل.

بديل مصطفى محمد في المملكة 

من جانبه أوضح مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، يفاضل بين أربعة لاعبين لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

وتابع المصدر أن الأسماء هم، الكاميروني لياندر تاوامبا، مهاجم التعاون السعودي، المغربي وليد أزارو، مهاجم الاتفاق السعودي،  عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لطلائع الجيش، بالإضافة إلى الغاني ريتشموند بواكي، مهاجم يوفنتوس الإيطالي السابق.

الجدير بالذكر أن الزمالك كان قد تعاقد مع مروان حمدي، وسيف الدين الجزيري خلال الفترة الماضية من الانتقالات الشتوية لتعويض رحيل مصطفى محمد الذي انتقل إلى جالطة سراي التركي.

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