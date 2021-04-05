حجز إعادة محاكمة متهم بحرق سيارتي شرطة بمصر القديمة للحكم 31 مايو

حجزت اليوم الاثنين الدائرة الأولي ارهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة محاكمة المتهم احمد محمد هاشم الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، وذلك في القضية رقم 9716 لسنة 2013 جنايات مصر القديمة والخاصة بأحداث الشغب التي حدثت بعد فض إعتصامي رابعة والنهضة والتي أسفرت عن حرق سيارتين تابعين للشرطة.. لجلسة 31 مايو للنطق بالحكم.



وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية لتقديم ما يفيد ملكية السيارتين لوزارة الداخلية وتقدير التلفيات بهما.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار رأفت زكي وعضوية المستشار حسام الدين فتحي أمين والمستشار طارق صلاح درة وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.



كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة في عام 2016 برئاسة المستشار حسن فريد علي المتهمين في هذة القضية غيابيا بالسجن المؤبد.



وكان قد أمر المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإضرام النيران فى سيارتين شرطة بمنطقة مصر القديمة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بالاضافه إلي ضبطهم وبحوزتهم كمية من المخدرات.



كما وجهت النيابة لهم تهمة الانضمام اليجماعة ارهابية أسست علي خلاف القانون والدستور.



وكشفت تحقيقات المستشار حسن بدوى مدير نيابة مصر القديمة أن المتهمين أضرموا النيران فى سيارتين شرطة بمنطقة مصر القديمة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ولاذوا بالفرار هاربين، وأكدت التحريات ارتكابهم الواقعة إلى أن تم رصدهم والقبض عليهم.