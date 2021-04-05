بعد تصرفه المثير للجدل.. هجوم ناري على نجم النصر السعودي
شن النقاد الرياضيين هجوما ناريا على المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، عقب الخسارة من الفيصلي.
وودع
النصر، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الخسارة في نصف النهائي أمام الفيصلي
بهدف نظيف، يوم أمس الأحد.
وهاجم الناقد الرياضي جاسم الحربي، المغربي حمدالله خلال حديثه عبر القناة الرياضية السعودية حيث قال: “ما مضيع النصر إلا دلال حمدالله وإجازاته الكثيرة إلى المغرب، ولم يحترم الكيان، هل هذا تصرف لاعب محترف؟.. يجب معاقبته”.
وانتقد
سعد آل مغني، عضو شرف النصر السابق، اللاعب المغربي قائلاً: “حان الآن معاقبته،
مستهتر لم يحترم الكيان، والجمهور النصراوي، حركاته قذرة”.