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بعد تصرفه المثير للجدل.. هجوم ناري على نجم النصر السعودي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شن النقاد الرياضيين هجوما ناريا على المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، عقب الخسارة من الفيصلي.

 

وودع النصر، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الخسارة في نصف النهائي أمام الفيصلي بهدف نظيف، يوم أمس الأحد.

 والتقطت كاميرا المباراة، حمدالله أثناء مغادرته لملعب ”مرسول بارك“، إلى غرفة الملابس حيث ظهر وهو غاضباً ويحاول إبعاد الكاميرا عن وجهه.

وهاجم الناقد الرياضي جاسم الحربي، المغربي حمدالله خلال حديثه عبر القناة الرياضية السعودية حيث قال: “ما مضيع النصر إلا دلال حمدالله وإجازاته الكثيرة إلى المغرب، ولم يحترم الكيان، هل هذا تصرف لاعب محترف؟.. يجب معاقبته”.  

 كما علق هاشم سرور نجم النصر السابق عن أسباب الهزيمة أمام الفيصلي حيث غرد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “عدم وجود هوية هجوم وبسبب النقص اللياقي الإجازة التي من المفترض ان يكون التمارين المكثفة مكانها وحمدالله كان الأسوأ من بين لاعبين الفريقين وهذا يرجع للإجازة”. 

وانتقد سعد آل مغني، عضو شرف النصر السابق، اللاعب المغربي قائلاً: “حان الآن معاقبته، مستهتر لم يحترم الكيان، والجمهور النصراوي، حركاته قذرة”.

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