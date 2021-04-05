Advertisements

بعد الطقس الحار اليوم.. الأرصاد تعلن تفاصيل الأحوال الجوية غدا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا يستعرض تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء الموافق 5 إبريل 2021، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب البلاد والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
-طقس لطيف على جنوب سيناء.
-طقس لطيف على جنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.
- نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.
بعد الطقس الحار اليوم.. الأرصاد تعلن تفاصيل الأحوال الجوية غدا
بعد الطقس الحار اليوم.. الأرصاد تعلن تفاصيل الأحوال الجوية غدا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس حار بوابة الفجر الفجر الأرصاد أخبار مصر

أخبار تهمك

تحذير هام من المترو للمواطنين قبل شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 10 ساعة

يوفنتوس يستعد لضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

منذ 39 دقيقة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

كارتيرون يفاضل بين 4 مهاجمين سوبر

منذ 41 دقيقة

بعد زواج سعد الصغير من برلنتي عامر ..زوجته الأولى : حسبي الله ونعم الوكيل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل عدد من لاعبي الأهلي نهاية الموسم الجاري

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعتين

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يصدم نجم الأهلي

منذ 39 دقيقة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول وسط مفاجأت مدوية

منذ ساعة و 10 دقيقة

زيدان يتحدث عن إمكانية تدريبه لصلاح في ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

تبدأ غدًا.. الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة جديدة

"تقلبات جوية.. واضطراب حركة الملاحة".. الأرصاد تحذر من طقس الاثنين

طقس الخميس.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 34 بالقاهرة (فيديو)

طقس اليوم| انخفاض طفيف بالحرارة.. والعظمى 34 بالقاهرة (فيديو)

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

الزمالك يصدم نجم الأهلي

04:32 م

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

10:31 ص

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج