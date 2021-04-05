بعد الطقس الحار اليوم.. الأرصاد تعلن تفاصيل الأحوال الجوية غدا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا يستعرض تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء الموافق 5 إبريل 2021، وجاءت كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب البلاد والرياح معتدلة.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

-طقس لطيف على جنوب سيناء.

-طقس لطيف على جنوب البلاد.





الظواهر الجوية:

- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.

- نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.



