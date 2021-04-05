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بعد الطقس الحار اليوم.. الأرصاد تعلن تفاصيل الأحوال الجوية غدا
الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:32 م
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا يستعرض تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء الموافق 5 إبريل 2021، وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب البلاد والرياح معتدلة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
-طقس لطيف على جنوب سيناء.
-طقس لطيف على جنوب البلاد.
الظواهر الجوية:
- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.
- نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.
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