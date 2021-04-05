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الزمالك يصدم نجم الأهلي
الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:32 م
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كشف عمرو الدرديري، المتحدث الرسمي باسم الزمالك، عن قيام إدارة النادي بتقديم ملفات جديدة في قضية رحيل اللاعب محمود كهربا عن القلعة البيضاء قبل عامين.
وقال الدرديري في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس :"قدمنا طعنًا على عقوبة كهربا، وسددنا قيمته، ونتعاون مع محامي إيطالي في هذا الملف".
وتابع الدرديري :"سنقدم مستندات جديدة لزيادة الغرامة المالية الموقعة ضد اللاعب محمود كهربا في يوم 21 إبريل الجاري".
واصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم غرامة مالية قيمتها 2 مليون دولار على اللاعب محمود كهربا مع تغريم نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الذي انتقل له فيما بعد
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