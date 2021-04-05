مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

أعلن مدرب ريال مدريد عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة ليفربول، غداً الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب " ألفريدو دي ستيفانو ".









وشهدت القائمة المستدعاة غياب داني كارفخال وسيرجيو راموس بسبب الإصابة، بالإضافة الى غياب إيدين هازارد لعدم الجاهزية بقرار فني من المدرب زيدان.









وجاءت القائمة كالأتي:





حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.









خط الدفاع: ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي.









خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، ايسكو، آريباس.









خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.



