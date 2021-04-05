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مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول
الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:32 م
الفجر الرياضي
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أعلن مدرب ريال مدريد عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة ليفربول، غداً الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب " ألفريدو دي ستيفانو ".
وشهدت القائمة المستدعاة غياب داني كارفخال وسيرجيو راموس بسبب الإصابة، بالإضافة الى غياب إيدين هازارد لعدم الجاهزية بقرار فني من المدرب زيدان.
وجاءت القائمة كالأتي:
حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.
خط الدفاع: ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، ايسكو، آريباس.
خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.
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