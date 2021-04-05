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نشرة حوادث الفجر: "كان عازم فنانين".. أمن القاهرة يغلق كافيه لمطرب شهير بعد افتتاحه

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

ضبط مختل نفسیًا أمام أحد الفنادق بالإسكندریة

تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن الإسكندریة من ضبط مھتز نفسیًا – مقیم بمحافظة الإسكندریة، أمام أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة أول الرمل، إدعى النبوة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد تنازل عمر جابر عن الدعوى.. براءة صديقيه من تهمة التهديد

قضت محكمة الجنايات اليوم ببراءة المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر وذلك بعد تقدمه بمذكرة تنازله عن الدعوى حرصا على مستقبلهم.
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للمرة الثانية علي التوالي.. سيدة تعمل أمين سر في محاكم مجلس الدولة بدمياط "صور"

ظهرت لليوم الثاني علي التوالي سيدة علي منصة القضاء، ومارست عملها أمين سر وسكرتير جلسة، بمحكمة رأس البر بدمياط، ورأينا أمس أول سيدة تعمل سكرتير جلسة بمجلس الدولة منذ تاريخ إنشاءه قبل 70عاما وحتي أمس، داخل محكمة مجلس الدولة بكفر الشيخ. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر في تهربه من الضرائب

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب.. لجلسة 7 يونيو المقبل.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كان عازم فنانين".. أمن القاهرة يغلق كافيه لمطرب شهير بعد افتتاحه

أغلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، كافية يمتلكه مطرب شعبي بعد ساعات قليلة من افتتاحه بشارع عباس العقاد بمدينة نصر. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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