أبرزها الموافقة على صندوق الوقف الخيرى.. ماذا حدث بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة النهائية على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، والموافقة المبدئية على قانون نقابة المهندسين، بالإضافة إلى إعلان أسماء ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بالمجلس.



"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:



• بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ



افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بإنشاء صندوق الوقف الخيري، وذلك بعد أن انتهى المجلس أمس من الموافقة على بعض المواد من مشروع القانون.



• "الشيوخ" يعلن أسماء ممثلين الهيئات البرلمانية للأحزاب بالمجلس



شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إعلان رئيس المجلس 6 ممثلي هيئات أحزاب برلمانية بالمجلس، عقب تلقيه إخطارا بأسماء هؤلاء.



وجاءت الأسماء كالتالي:



النائب حسام الخولي، ممثلا لحزب مستقبل وطن، النائب حازم عمر، ممثلا لحزب الشعب الجمهوري، النائب فاروق مجاهد شحاته، ممثلا لحزب حماة الوطن، النائب السيد عبد العال، ممثلا لحزب التجمع، النائبة سلوى حداد، ممثلا لحزب الإصلاح والتنمية، النائب محمود سامي محمد علي، ممثلا لحزب المصري الديمقراطي.



ودعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، باقي الأحزاب الممثلة في المجلس، بإخطار المجلس بممثليها.



• "الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري



شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى والمحال من مجلس النواب.



ويستهدف مشروع القانون إنشاء الصندوق لتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، والمساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، كما يهدف الصندوق إلى تطوير كافة المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.



• مبدئيا.. "الشيوخ" يوافق على قانون نقابة المهندسين



شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

الموافقة المبدئية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.



ويهدف مشروع القانون إلي تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.



كما يهدف إلى وضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.



• رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وتحديد موعد العودة للانعقاد



رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد الموافق 18 أبريل الجاري.