نقل نجم شهير لأحد المستشفيات عقب إصابته بكورونا

أصيب النجم الهندي أكشاي كومار بفيروس كورونا وتم نقله إلى أحد المستشفيات بسبب تدهور حالته الصحية.



وجاء ذلك عقب تصوير فيلمه Ram Setu،حيث أصيب عدد من أبطال العمل بلغو 45،وتم عزلهم جميعا.



وكان من المقرر تصوير مشاهد العمل حتى يوم 9 أبريل، ولكن تم إيقاف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا في لوكيشن التصوير وإصابة الكثير من المشاركين في هذا العمل الفني،وسينتقل فريق العمل إلى مومباي عقب العودة لإستكمال التصوير.