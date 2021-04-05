Advertisements

نقل نجم شهير لأحد المستشفيات عقب إصابته بكورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
أصيب النجم الهندي أكشاي كومار بفيروس كورونا وتم نقله إلى أحد المستشفيات بسبب تدهور حالته الصحية.

وجاء ذلك عقب تصوير فيلمه Ram Setu،حيث أصيب عدد من أبطال العمل بلغو 45،وتم عزلهم جميعا.

وكان من المقرر تصوير مشاهد العمل حتى يوم 9 أبريل، ولكن تم إيقاف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا في لوكيشن التصوير وإصابة الكثير من المشاركين في هذا العمل الفني،وسينتقل فريق العمل إلى مومباي عقب العودة لإستكمال التصوير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الابطال اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ 42 دقيقة

طارق حامد يفجر مفاجأة جديدة في الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الزمالك يصدم نجم الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. بشري سارة من وزارة الزراعة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

منذ ساعة و 11 دقيقة

كارتيرون يفاضل بين 4 مهاجمين سوبر

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل عدد من لاعبي الأهلي نهاية الموسم الجاري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول وسط مفاجأت مدوية

منذ أقل من ساعتين

تحذير هام من المترو للمواطنين قبل شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يتحدث عن إمكانية تدريبه لصلاح في ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

تأجيل تصوير فيلم أكشاي كومار الجديد بسبب فيروس كورونا

أكشاي كومار يستكمل تصوير Prithviraj

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

"الفجر الفني" يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ستيفاني صليبا بعد إصابتها بكورونا

أكشاي كومار ينشر صورة من تحضيرات فيلمه الجديد Ram Setu

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

الزمالك يصدم نجم الأهلي

04:32 م

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

10:31 ص

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج