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تعرف على نتائج أعمال الموجة ال17 لإزالة التعديات على نهر النيل بالدقهلية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نتائج أعمال حملات إزالة التعديات على جانبي نهر النيل في اطار الموجة 17 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة.

واوضح "مختار " ان إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الحملات في الفترة من 20 مارس الماضي الى امس 4 ابريل الجاري يبلغ 482 حالة إزالة بمساحة إجمالية قدرها 79500 متر مربع بنطاق مراكز ومدن واحياء المحافظة،واضاف مختار ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع قوات الشرطة وكافة مستويات الإدارة المحلية وقطاع الرى بالدقهلية...

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد انتهاء أعمال موجة الازالات، مؤكدا علي اهمية اعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها اولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.

واكد المحافظ ان تلك الموجات تأتي ضمن لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على حق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن،
تعرف على نتائج أعمال الموجة ال17 لإزالة التعديات على نهر النيل بالدقهلية
تعرف على نتائج أعمال الموجة ال17 لإزالة التعديات على نهر النيل بالدقهلية
تعرف على نتائج أعمال الموجة ال17 لإزالة التعديات على نهر النيل بالدقهلية
تعرف على نتائج أعمال الموجة ال17 لإزالة التعديات على نهر النيل بالدقهلية
تعرف على نتائج أعمال الموجة ال17 لإزالة التعديات على نهر النيل بالدقهلية
تعرف على نتائج أعمال الموجة ال17 لإزالة التعديات على نهر النيل بالدقهلية
تعرف على نتائج أعمال الموجة ال17 لإزالة التعديات على نهر النيل بالدقهلية
تعرف على نتائج أعمال الموجة ال17 لإزالة التعديات على نهر النيل بالدقهلية
تعرف على نتائج أعمال الموجة ال17 لإزالة التعديات على نهر النيل بالدقهلية
تعرف على نتائج أعمال الموجة ال17 لإزالة التعديات على نهر النيل بالدقهلية

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