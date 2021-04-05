لدواعي أمنية.. تغيب شريك مودة الأدهم وحنين حسام المتهم بالتزوير عن حضور جلسة النطق بالحكم

تغيب علي أحمد سامح المتهم الثالث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك"، المتهم فيها مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، عن الحضور من محبسه لدواعي أمنية أمام الدائرة الثانية جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية والتي كانت من القرر ان تصدر حكمها اليوم في اتهامه بالشروع في تزوير محرر رسمي.



واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة الي طلبات الدفاع الحاضر عن المتهم حيث طلب المحامي حسام شكري التأجيل للإطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة وتقديم المستندات.



كانت محكمة مستأنف الاقتصادية قضت بإلغاء حبس أحمد سامح وغرمته 300 ألف جنيه في قضية مودة الأدهم وحنين حسام.

