إزالة آثار انقلاب شاحنة محملة بطوب طفلى بعرض طريق الزعفرانه غارب (صور)

شهد طريق الزعفرانة رأس غارب، اليوم، إنقلاب شاحنة محملة بطوب، في عرض الطريق مما سبب في إعاقة فى الحركة المرورية خاصة وأن الطريق حيوى.



وكان تلقى اللواء حامد احمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، بلاغا يفيد بانقلاب شاحنة محملة بطوب طفلى بطريق الزعفرانه غارب على بعد 5 ك من كمين راس غارب ولم يسفر الحادث عن اصابات اووفيات.



وعلى الفور انتقل رئيس المدينة برفقة الحماية المدنية وقسم الشرطه لمكان الحادث وتم التنسيق مع الشركة العامة للبترول بدفع لودر لازالة الاثار المترتبة على الحادث.



واضاف حامد بأن عناصر الحمايه المدنية قامت بعمل مسح كامل ونظافة الطريق للحفاظ على الممتلكات العامه والخاصة.