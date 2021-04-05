نيرمين الفقي تتألق بالعبائة في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نيرمين الفقي صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "الفقي" بعبائة من كواليس تصوير مسلسل "النمر" وكتبت تعليقا قائله: "مساء الورد" وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور معبرين عن إعجابهم بإطلالتها.



مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.