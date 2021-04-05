Advertisements
خالد الجندي يؤكد بالدليل أن الفراعنة ليسوا كفرة (فيديو)
الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:50 م
رقية جمال
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الشباب لا يعرف أي اسم من أسماء الملوك القدماء العظماء، وحتى هذه اللحظة البعض يعتبر أن كلمة فراعنة تعني كفرة.
وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"،اليوم الاثنين، أن الفراعنة ليسوا كفرة، وإنما الكافر فيهم كان فرعون، منوهًا بأن الفراعنة مثل عصرنا هذه بعضهم مؤمنين وبعضهم كفار، وأي عصر لا يخلوا من وجود المؤمنين وغير المؤمنين، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى:" وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ".
وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القرآن أفرد للرجل المؤمن من آل فرعون، صفحتين للحديث عنه، وشهد له اكثر من مرة بالإيمان، لافتًا إلى أن السيدة آسيا زوجة فرعون، سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران، وكانت من الأسرة الفرعونية، هذا فضلًا عن السحرة الذين سجدوا وقالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون، ورغم تعرضهم للتعذيب الشديد ولم يتخلوا عن إيمانهم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements