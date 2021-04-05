Advertisements

خالد الجندي يؤكد بالدليل أن الفراعنة ليسوا كفرة (فيديو)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الشباب لا يعرف أي اسم من أسماء الملوك القدماء العظماء، وحتى هذه اللحظة البعض يعتبر أن كلمة فراعنة تعني كفرة.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"،اليوم الاثنين، أن الفراعنة ليسوا كفرة، وإنما الكافر فيهم كان فرعون، منوهًا بأن الفراعنة مثل عصرنا هذه بعضهم مؤمنين وبعضهم كفار، وأي عصر لا يخلوا من وجود المؤمنين وغير المؤمنين، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى:" وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ".

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القرآن أفرد للرجل المؤمن من آل فرعون، صفحتين للحديث عنه، وشهد له اكثر من مرة بالإيمان، لافتًا إلى أن السيدة آسيا زوجة فرعون، سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران، وكانت من الأسرة الفرعونية، هذا فضلًا عن السحرة الذين سجدوا وقالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون، ورغم تعرضهم للتعذيب الشديد ولم يتخلوا عن إيمانهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خالد الجندي الكفار الفراعنة أخبار مصر

أخبار تهمك

تحذير هام من المترو للمواطنين قبل شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يصدم نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 11 ساعة

يوفنتوس يستعد لضم نجم برشلونة

منذ ساعة و نصف

رئيس الزمالك يكشف تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي

منذ 36 دقيقة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل عدد من لاعبي الأهلي نهاية الموسم الجاري

منذ أقل من ساعتين

زيدان يتحدث عن إمكانية تدريبه لصلاح في ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون يفاضل بين 4 مهاجمين سوبر

منذ ساعة الا ربع

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول وسط مفاجأت مدوية

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

منذ 43 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تفسير الشعراوي للآية 121 من سورة الأعراف

خالد الجندي: الفراعنة كان منهم أولياء لله (فيديو)

"الجندي": الفراعنة كانوا على درجة كبيرة من التقوى والإيمان (فيديو)

خالد الجندي: بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وقتها انتهى (فيديو)

خالد الجندي: الفراعنة أعلى فئة مؤمنة وردت في القرآن (فيديو)

خالد الجندي لـ نبيل الحلفاوي: "أنا مش جاهل"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

الزمالك يصدم نجم الأهلي

04:32 م

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

10:31 ص

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج