خالد الجندي يؤكد بالدليل أن الفراعنة ليسوا كفرة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الشباب لا يعرف أي اسم من أسماء الملوك القدماء العظماء، وحتى هذه اللحظة البعض يعتبر أن كلمة فراعنة تعني كفرة.





وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"،اليوم الاثنين، أن الفراعنة ليسوا كفرة، وإنما الكافر فيهم كان فرعون، منوهًا بأن الفراعنة مثل عصرنا هذه بعضهم مؤمنين وبعضهم كفار، وأي عصر لا يخلوا من وجود المؤمنين وغير المؤمنين، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى:" وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ".



