نجم ميلان يقترب من الرحيل ويوفنتوس الأقرب لضمه

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى توقف مفاوضات ميلان مع نجمه التركي، هاكان كالهانوجلو، لعدم نجاح الطرفين في الوصول لاتفاق حول تجديد العقد، الذي سينتهي بنهاية هذا الموسم، بحسب تقرير صحفي.





وقالت شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، اليوم الاثنين، أن الطرفين يعيشان حالة من الجمود التام في المفاوضات، بعد أن قدم ميلان عرضًا للاعبه التركي، بقيمة 4 ملايين يورو في الموسم الواحد، وليست هناك أي نية لتحسينه أكثر من ذلك، بينما يرغب كالهانوجلو في الحصول على 5 ملايين يورو، بخلاف المكافآت.



