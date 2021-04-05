عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

حدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ومن المنتظر أن يعقد موسيماني أسماء الراحلين على لجنة تخطيط الكرة في النادي ومحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، من أجل اعتماد قراراه بتقديم الشكر لهم خلال الفترة المقبلة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن موسيماني حدد بعض الأسماء للرحيل عن القلعة الحمراء، وهم حسين الشحات وعلي لطفي إلى جانب صلاح محسن ورامي ربيعة.





وتابع المصدر، أن من ضمن الأسماء المرشحة للرحيل عن الأهلي أيضًا محمود وحيد وأليو بادجي والمعار لنادي جودجو التركي.





وكان الأهلي قد تعادل أمام نظيره المريخ السوداني، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



