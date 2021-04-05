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قيس سعيد وأبو الغيط يبحثان تفعيل الجامعة العربية وإنجاح أعمالها

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد صباح اليوم الاثنين بقصر قرطاج أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في لقاء تناول متابعة نشاط الأمانة العامة للجامعة العربية ومستجدات القضايا العربية الراهنة.

 

وأفادت الرئاسة التونسية بأن الرئيس شدد على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة للعمل العربي المشترك تستحضر الماضي لتستشرف المستقبل.

 

ودعا سعيد إلى مراجعة النصوص وتطوير الهياكل والمنظمات العربية المتخصصة وإضفاء مزيد من النجاعة على عملها حتى تُحقّق جامعة الدول العربية الأهداف التي بُعثت من أجلها، وحتى تستجيب مبادراتها وأنشطتها لآمال دول وشعوب المنطقة وتطلعاتها، وتواكب التحديات المستجدة الماثلة أمامها.

 

ومن جانبه، أفاد أبو الغيط بأن اللقاء مع رئيس الجمهورية تعرّض إلى كيفية تطوير جامعة الدول العربية وإنجاح أعمالها، علاوة على الشأن العربي والقمة العربية القادمة.

 

وناقش أبو الغيط مع الرئيس التونسي تفاصيل وجدول أعمال القمة العربية الثلاثين، التي يرأسها قيس سعيد.

 

وكانت آخر قمة عربية عقدت في تونس، في شهر مارس من عام 2019، كما بحث أبو الغيط  مع وزير الخارجية والهجرة أبرز القضايا العربية الراهنة.

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قيس سعيد تونس الرئيس التونسي ابو الغيط

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