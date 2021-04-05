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الأمن العام يكشف لغز مقتل سيدة على يد سائق توك توك بالمنيا
الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:02 م
هبة عبد الحفيظ
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كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم ملابسات واقعة العثور على جثة ربة منزل، بدائرة مركز بنى مزار بمدیریة أمن المنیا وبهاإصابةعبارة عن تھشم بالرأس، ووجود كریمتھا 6 سنوات على قید الحیاة وبدون إصابات" بمحل الواقعة وإستقبال إحدى المستشفیات نجل المتوفیة 3 سنوات " متوفى" نتیجة كسوربالجمجمة.
وتوصلت تحریات فریق العمل الـمُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمدیریة أمن المنیا إلى أن مرتكب الواقعة (سائق "توك توك" – مقیم بدائرة مركز شرطة مطاى).
وعقب تقنین الإجراءات تم ضبط المذكور حال إختبائه بمدینة الإسكندریة وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.
وتوصلت تحریات فریق العمل الـمُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمدیریة أمن المنیا إلى أن مرتكب الواقعة (سائق "توك توك" – مقیم بدائرة مركز شرطة مطاى).
وعقب تقنین الإجراءات تم ضبط المذكور حال إختبائه بمدینة الإسكندریة وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.
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