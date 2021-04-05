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الأمن العام يكشف لغز مقتل سيدة على يد سائق توك توك بالمنيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم ملابسات واقعة العثور على جثة ربة منزل، بدائرة مركز بنى مزار بمدیریة أمن المنیا وبهاإصابةعبارة عن تھشم بالرأس، ووجود كریمتھا 6 سنوات على قید الحیاة وبدون إصابات" بمحل الواقعة وإستقبال إحدى المستشفیات نجل المتوفیة 3 سنوات " متوفى" نتیجة كسوربالجمجمة.

وتوصلت تحریات فریق العمل الـمُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمدیریة أمن المنیا إلى أن مرتكب الواقعة (سائق "توك توك" – مقیم بدائرة مركز شرطة مطاى).

وعقب تقنین الإجراءات تم ضبط المذكور حال إختبائه بمدینة الإسكندریة وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

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