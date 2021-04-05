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طارق حامد يفجر مفاجأة جديدة في الزمالك

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فاجئ طارق حامد لاعب وسط نادى الزمالك، مجلس الإدارة بطلب جديد مثير.

وطالب طارق حامد مسئولي القلعة البيضاء بحل أزمة الضرائب فى عقده خلال الفترة الحالية.

ويرغب طارق حامد فى الحصول على عقده بدون احتساب قيمة الضرائب وكان قد حصل على وعد سابق من أمير مرتضى المشرف على الكرة السابق بحل هذه الأزمة والتغاضى عن احتساب هذه القيمة.

واشتكى طارق حامد لمجلس الإدارة من عدم حل أزمته، رغم حصوله على وعد من المجلس السابق بحل هذه الأزمة.

وحصل لاعب وسط الزمالك، على وعد من المجلس الحالى بالنظر إلى طلبه ولكن بعد أن ينتهى الفريق من خوض مبارياته الهامة محليا وأفريقيا.

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