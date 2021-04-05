ضبط 345.6 كيلو جرام عسل نحل واعدام 152ياميش رمضان و 120 لتر عصائر في حملة لصحة الدقهلية





شنت مديرية الصحة بالدقهلية حملة مكبرة قام بها فريق مراقبة الاغذية بالمديرية وقامت بالمرور على حوالي 8 منشآت غذائية مطاعم وكافيهات ومصانع واسواق للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك، تم ضبط عدد 32 كرتونة عسل نحل طبيعي كل كرتونة بها 12 برطمان وزن البرطمان 900 جم باجمالي وزن 345.6 كيلوجرام مخزنه بمخزن به خطر داهم والمنتج مجهول المصدر.

كما تم اعدام حوالي 152كيلو جرام ياميش رمضان وحوالي 120 لتر عصائر وخل ابيض وبياناتها هي:٦٠ كيلو قرفة سيجار و١٠ كيلو مشمشية

٥ كيلو قراصيا ٣٠ كيلو قمر الدين (٦٠ عبوة )و٤٠ كيلو بلح نص جاف

٣٨ باكو شاي اخضر صيني باجمالي وزن ٧.٦ كيلو و٢٤ زجاجة خل ابيض

١٦ زجاجة عصير قمر الدين وتم سحب 18 عينة من ياميش رمضان وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل والفحص للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وصرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انه قد تم تحرير عدد 5 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية و9 محضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى ل 3 منشأت لعدم وجود ترخيص واتنين لوجود خطر داهم على الصحة العامة.



و شدد "مكي "على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد سيادته على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.



وأوضح وكيل صحة الدقهلية ان تلك الحملات تأتي بناء على توجيهات دكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة