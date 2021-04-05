محمد رمضان يتحدى عمرو يوسف ويعلن تقديمه دور الملك أحمس في 2023

أعلن الفنان محمد رمضان عن تقدميه عمل سينمائي عن الملك أحمس وذلك عام 2023، عقب إيقاف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف وعقب إشادة زاهي حواس بأن محمد رمضان هو الأصلح لذلك.



وكتب "رمضان" قائلا: "شهادة أعتز بها من عالم الأثار المصري ووزير الدولة لشئون الأثار السابق #زاهي_حواس وبوعد حضرتك بإذن الله هنعملوا فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم #محمد_رمضان #أحمس 2023".



يذكر أن المتحدة قررت إيقاف مسلسل "الملك" ومنعه من العرض في شهر رمضان المقبل بسبب الغلطات التاريخية التي تطرق إليها وإلى حين إجراء التعديلات عليه.