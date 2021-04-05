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نقيب معلمي بني سويف: 2000 جنيه سلفة رمضانية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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قرر مصطفى الديب نقيب المعلمين ببني سويف، صرف سلفة للمعلم بمبلغ 2000 جنيه، بدون فوائد، من قبل النقابة على مستوى المحافظة، بواقع 50 معلم، من كل لجنة نقابية، في السبع إدارات التعليمية،جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع رؤساء اللجان النقابية.

وأوضح نقيب المعلمين، أنه قد تحدد لكل لجنة نقابية 50 معلم يستفيدون من هذه السلفة، على أن لا يكون المعلم الذي يستفيد من السلفة، أن لا يكون قد أخذ قرض حسن، أو إعانة صحية، الذي حددتهم النقابة للمعلم وأسرته.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن موعد سداد السلفة بداية من أول شهر يوليو القادم، وأن تقسط على 10 أشهر.

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