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برلماني: مدينة الدواء تمثل نقله نوعية فى مجال صناعة الأدوية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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قال الدكتور كريم بدر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو لجنة ادارة اعمال النقابة العامة لصيادلة مصر، ان مشروع مدينة الدواء المصرية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس الماضى بمنطقة الخانكة، يعد نقله نوعية فى مجال صناعة الأدوية فى مصر لتوفير أحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء وهو ماسيساهم فى جذب مستثمرين من كبرى شركات الأدوية العالمية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة وتصدير الدواء فى الشرق الأوسط.

وأضاف أن مدينة الدواء احد اكبر وأهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة والتى متوقع ان تساهم بشكل كبير فى حل مشكلات سوق الدواء ومنع الاحتكار بتوفير دواء امن وفعال بجودة عالية واسعار تناسب المواطن المصرى، فضلًا عن مواجهة مشكلة نقص الأدوية وتصنيع أدوية الأمراض المزمنة.

وأكد أن مدينة الدواء أول الطريق الصحيح لتطوير المنظومة الصحية فى مصر والنهوض بها، كما انه يعد النواة الاولى لاستعادة مصر ريادتها فى مجال تصنيع وتصدير الأدوية.

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