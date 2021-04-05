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استطلاع للرأي يكشف انهيار شعبية أردوغان وحزبه

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
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كشف استطلاع جديد للرأي عن استمرار تراجع نسبة شعبية حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان. 

 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، فقد أجرت الاستطلاع مؤسسة "أوراسيا" للأبحاث واستطلاعات الرأي، وهو خاص بشهر مارس/آذار الماضي، وكشفت عن نتائجه السبت.

 

ووفقا للنتائج الرأي التي أعلنها رئيس المؤسسة المذكورة، كمال أوزقيراز، فإن حزب العدالة والتنمية، الحاكم حصل على 33.2% من أصوات المشاركين بالاستطلاع، فيما حصل حليفه الحركة القومية المعارض، على 6.9%.


 
 

أما حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة فحصل على 26.8%، مقابل 13.8% لحزب "الخير"، والشعوب الديمقراطي 9.7%، أما حزب المستقبل فكانت نسبته 3.1%، والديمقراطية والتقدم 2.9%.

 

كما ارتفعت نسبة الأصوات التي تقول إنها لن تصوت لأردوغان، إذا تم انتخابه مرة أخرى، لتصل إلى 48.2% وفق الاستطلاع، فيما كانت 44.6% في يناير/كانون ثانٍ الماضي، و44.4% في فبراير/شباط، و45.31 % في منتصف مارس، بلغت 48.2% في أواخر مارس.


 
 

وبإضافة أصوات العدالة والتنمية إلى الحركة القومية، يكون الإجمالي 40.1%، في حين أن التحالف نفسه كان قد حصل في الانتخابات العامة المقامة في 2018 على 53.7 % من أصوات الناخبين.


 
 

وفي الانتخابات نفسها، كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية بمفرده 42.6 %، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعًا لافتا.

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