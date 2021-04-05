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تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم سيدة في خلية داعش الزاوية الحمراء

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل أولي جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم سيدة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش الزاوية الحمراء ".. وذلك لجلسة 19 ابريل الجاري لاحضار المتهم التالت من محبسه.



كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بتولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أستس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات. 

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