"الغرف التجارية": استقرار نسبي في الأسعار بالرغم من ارتفاع الطلب





أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الأسواق قد شهدت تزايدا في حجم الطلب على السلع الغذائية خلال الأسبوعين الماضيين وهو ما أرجعه للارتفاع الطبيعي في حجم الطلب قبيل شهر المبارك ألا أن الأسواق قد شهدت استقرارا في أسعار معظم السلع الاستراتيجية كما شهدت الأسواق انخفاضا في أسعار الدواجن و الأسماك و الخضر الطازجة واللحوم السودانية بينما سجلت أسعار اللحوم البلدية الطازجة بمختلف انواعها و الفاكهة ارتفاعا طفيفا مقاررنة بنفس الفترة من العام الماضي .





وأضاف العربي أن الاتحاد العام للغرف التجارية و بالتعاون مع غرف المحافظات ووزارات التجارة و الصناعة و التموين و التجارة الداخلية و التنمية المحلية والمحافظات وموردي و منتجي ومصنعي السلع الغذائية يعمل علي مدار الساعة لتوفير كافة السلع الاستراتيجية و الغذائية من خلال منافذ معرض أهلا رمضان و الذي سيقدم كافة السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح بين 15 و 35 % لضمان استقرار الأسعار مع تزايد الطلب الداخلي استعدادا لشهر رمضان المكرم .

وتلقي العربي تقريرا من غرفة عمليات الاتحاد العام للغرف التجارية لمراقبة الأسواق كشف عن مواصلة أسعار الأسماك والدواجن في تراجعها خلال شهر مارس الماضي حيث تراجع سعر كيلو الدجاج الأبيض مزارع بنسبة 12.6% ليسجل 28.75 جنيه مقابل 32.90 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي ، كما تراجع سعر كيلو الدجاج المزراع الأحمر(حي) بنحو 17.7 % ليبلغ 33.75 جنيه مقابل 41 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الدجاج البلدي الحي بنحو 10.9 % ليسجل 38.75 جنيه مقابل 43.50 جنيه ، وانخفضت أسعار الدجاج المخلي بنسبة 13.8 % ليسجل الكيلو 65.50 جنيه مقابل 76 جنيها.





وبالنسبة لأسعار الأسماك تراجع سعر كيلو سمك البلطي بنحو 16.9% ليسجل 29.50 جنيه مقابل 35.50 جنيه ، كما انخفض سعر كيلو "البوري" الطازج بنسبة 13.1% لتسجل 56.50 جنيه مقارنة ب65 جنيها في مارس 2020، وتراجع سعر كيلو "المرجان المجمد" بنحو 12.7 % ليسجل 34.50 جنيه مقابل 39.50 جنيه ، كما انخفض سعر كيلو ماكريل(مجمد) بنسبة 7.5 % ليسجل 33.75 جنيه مقابل 36.50 جنيه ،وانخفض سعر كيلو "الجمبري قشر وسط مجمد" بنسبة 17.5% ليسجل 123.75 جنيه مقابل 150 جنيه في مارس 2020، كما انخفض سعر كيلو فيليه(قشر بياض) بنسبة 17.9% ليبلغ 115 جنيها مقابل 140 جنيه.





وبالنسبة لمجموعة الخضر والفاكهة فقد تراجعت أسعار الخضر الطازجة حيث سجل سعر كيلو"الطماطم" 2.75 جنيه مقابل 5.25 جنيه بتراجع بلغ 47.6 %، كما سجل سعر كيلو "الباذنجان الأبيض" العروس تراجعا بنحو 9.7% ليبلغ 7 جنيهات مقابل 7.75 جنيه ،وتراجع سعر كيلو "الكوسة" بنحو 8.3 % لتبلغ 5.50 جنيه مقابل 6 جنيهات خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما بلغ سعر كيلو البصل(ابيض/ذهبي) نحو 4,25 جنيه مقارنة بنحو 5.75 جنيه بانخفاض بلغ 26.1%، وشهدت أسعار "الخيار" انخفاضا كبيرا بنحو 37.9% ليسجل سعر الكيلو 4.50 جنيه مقابل 7.25 جنيه، وسجلت أسعار"الملوخية الخضراء" تراجعا بنحو 27.3% لتبلغ 8 جنيهات مقابل 11 جنيها،كما تراجعت أسعار كيلو"الفلفل الأخضر الرومي" بنحو 23.7% لتسجل 7.25 جنيه مقابل 9.50 جنيه،في مارس 2020 ، وتراجع كيلو "الجزر الأصفر بدون عروش" بنحو 36.4% ليبلغ 3.50 جنيه مقابل 5.50 جنيه،وبلغ سعر كيلو "السبانخ" نحو 6.75 جنيه مقابل 8.75 جنيه بتراجع بلغت نسبته 22.9%،كما انخفض سعر كيلو"القلقاس" بنسبة 22.7% ليبلغ 8.50 جنيه مقابل 11 جنيها في مارس 2020،فيما سجلت أسعار"الفاصوليا الخضراء" ارتفاعا بنحو 4.2% لتبلغ 12.50 جنيه مقابل 12 جنيها، وزادت سعر كيلو "البسلة الخضراء" بنسبة 2.9% لتسجل 9 جنيهات مقابل 8.75 جنيه،بلغ سعر كيلو "الليمون البلدي" نحو 14.75 جنيه مقارنة بنحو 10.25 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 43.9 %.





أما الفاكهة الطازجة فقد سجلت أسعار "التفاح الاحمر المستورد" تراجعا بنحو 6.7% ليبلغ خلال مارس الماضي نحو 21 جنيها مقابل 22.50 جنيه في مارس 2020، كما تراجعت أسعار "التفاح الأصفر المستورد" بنحو 7% ليسجل 20 جنيه مقابل 21.5 جنيه، وتراجع سعر كيلو"البرتقال بصره" بنحو 8.8% ليبلغ 7.75 جنيه مقابل 8.50 جنيه،كما انخفض سعر كيلو"الجوافة" بنحو 20.5% ليسجل 8.75 جنيه مقارنة بنحو 11 جنيها.





فيما زادت أسعار "اليوسفي" بنحو 7.7%ليسجل سعر الكيلو 7 جنيهات مقابل 6.50 جنيه ،كما زاد سعر كيلو"الفراولة" بنحو23.1%ليسجل 8 جنيهات مقابل 6.50 جنيه ،وبلغ سعر كيلو"الكنتالوب" نحو7,75 جنيه مقابل 7.50 جنيه في مارس 2020 بارتفاع 3.3%،وزادت أسعار"الموز البلدي" بنحو14.3% لتبلغ 10 جنيهات مقارنة بنحو 8.75 جنيه .





أما اللحوم فقد ارتفع سعر كيلو اللحم الكندوز(بلدي طازج) بنحو4% ليبلغ 130 جنيه مقارنة بنحو 125 جنيها،كما زاد سعر كيلو لحم الضأن(بلدي طازج)بنسبة 12% ليبلغ 140 جنيه مقارنة بنحو 125 جنيها،وبلغ سعر كيلو "كبدة وقلوب وكلاوي بلدي طازج" نحو 135 جنيها مقارنة 130 جنيه بارتفاع بلغ 3.8 %،

وتراجعت اسعار كيلو اللحم البقري السوداني الطازج بنسبة 4.8% ليبلغ الكيلو 100 جنيه مقابل 105 جنيهات ، فيما استقرت أسعار كيلو اللحم الجاموسي البلدي الطازج عند مستوى 100 جنيه،كذلك "اللحم الجملي الطازج" عند مستوى 110 جنيهات .