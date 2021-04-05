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"العسومي" يشيد بدور الملك عبد الله في دعم القضايا العربية ويؤكد دعمه لاستقرار الأردن

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، السيد أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر  البرلمان العربي في القاهرة.

 

وثمن "رئيس البرلمان العربي"، الدور الكبير لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في تعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها المنطقة ودعمه للقضايا العربية، مجدداً تأكيد البرلمان العربي على أمن واستقرار الأردن باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي وإحدى الدعائم التي تقوم عليها منظومة العمل العربي المشترك.

 

من جانبه، أعرب السفير العضايلة عن تقدير الأردن للدور المحوري للبرلمان العربي كمظلة عربية جامعة لتوحيد جهود البرلمانات العربية وبما يعزز العمل والتضامن العربي ويخدم قضايا المنطقة، مثمناً بذات الوقت مواقف رئيس البرلمان تجاه الأردن وحرصه على تعزيز التواصل بين البرلمان العربي وكافة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي.

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الكلمات المفتاحية

الملك عبد الله الثاني العسومي البرلمان العربي الاردن أمن الأردن

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