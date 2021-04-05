تكريم منقذي الأسرة الغارقة بمعدية بورسعيد (صور)

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم اثنين من الشباب وهما، الشاب محمد جابر احمد عبد الجواد والشاب محمود احمد السيد الذين ساهموا في إنقاذ ٣ من أسرة واحدة من الغرق عقب سقوط سيارتهم في المياه بمعديات بورسعيد.





وأهدي المحافظ الشابين شهادة تقدير، ومكافأة مالية وميدالية المحافظة، مقدما لهم الشكر نيابة عن أهل بورسعيد للبطولة التي أظهرها بنزولهم إلى المياه فور سقوط السيارة لإنقاذ من فيها.





ووجه المحافظ رسالة الي الشابين قائلا "شرف لي الجلوس معكم، فلقد أرسلتم رسالة العالم أن شبابنا بخير ومثل للشهامة والرجولة".



محافظ بورسعيد: "نزول مواطنين للمياه وتعريض حياتهم للخطر من أجل إنقاذ من بداخل السيارة أمر ليس بالغريب عن أهالي المدينة الباسلة الذي أظهروا البطولات والتضحيات على مر التاريخ من أجل مصر وشعبها".





وقرر محافظ بورسعيد خلال لقائة بالشباب اهدائهم مكافاة مقدمة منه شخصيا بقيمة عشرة آلاف جنية لكل شاب الي جانب مكافاة الفين جنية من المحافظة.