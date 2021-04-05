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بكلمات قوية.. نجم ليفربول السابق يعلق على موقعة ريال مدريد النارية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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يعرف المدافع الإسباني، ألبرتو مورينو، تماما ما يعنيه اللعب في ليفربول، حيث نشط في صفوف الفريق الإنجليزي لخمس سنوات، وفاز معه بدوري الأبطال، كما خسر آخر أمام ريال مدريد، الذي يواجه الريدز مجددا، غدا الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي البطولة.

 

وعن عودته إلى الملاعب، بعد 6 أشهر من تعرضه لإصابة في الركبة، قال الظهير الأيسر الحالي لفياريال، إنه "شعور رائع لا يصدق، بعد هذا الوقت الطويل من المعاناة من الإصابة".

 

وبخصوص مباراة الغد بين ريال مدريد وليفربول، الذي لا يمر بأفضل أوقاته، قال مورينو "لقد تعرضوا (الريدز) لإصابات عديدة وخطيرة، وحالات إيجابية لفيروس كورونا.. بالإضافة إلى ذلك، كان حظهم سيئا".

 

وتابع "لكنه ليفربول، نحن نعرف ما هو ليفربول، يمكنه معاقبتك في خمس دقائق.. لديه لاعبون مهمون للغاية في الخط الأمامي، صلاح وماني وفيرمينو.. ستكون مباراة رائعة للغاية".

 

وكانت آخر مباراة بين ليفربول وريال مدريد، في نهائي دوري الأبطال في كييف، لكن النجم المصري محمد صلاح، قال مؤخرا في مقابلة مع صحيفة (ماركا) الإسبانية، إن الاختلاف عن تلك المباراة هو أنهم الآن "أبطال".

 

وهو ما علق عليه مورينو، بقوله "في النهاية، هذا يدعم الفريق.. من الجيد بالفعل أن ننظر إلى أنهم كانوا قادرين على النهوض، والعودة في العام التالي إلى النهائي، والفوز به".

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