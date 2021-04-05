هل ينضم شيكابالا للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يجيب

أكد طارق مصطفى، المدرب العام لمنتخب مصر، أن باب مفتوح أمام الجميع ومعايير الاختيار واضحة ويعلمها كل أفراد المنظومة.









وعن إمكانية ضم شيكابالا قال مدرب الفراعنة عبر قناة النهار: "شيكابالا يملك أفضل قدم يسرى في مصر، وهو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية بموهبته التي لا يختلف عليها اثنان".





وتابع: "المنتخب دائما يبحث عن اللاعبين أصحاب الحلول وهو ما يملكه شيكابالا، كما أن الأمر الملفت بشدة تحسن اللاعب بدنيا في الفترة الأخيرة".



