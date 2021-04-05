موعد آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز









سقط فريق آرسنال أمام نظيره ليفربول، بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس السبت.





موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز





ويواجه فريق آرسنال نظيره شيفيلد يونايتد، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق الحادي عشر من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.





ويحتل آرسنال المركز التاسع برصيد 42 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يتواجد شيفيلد يونايتد المركز العشرين برصيد 14 نقطة.



