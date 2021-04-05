عاجل - نجم جديد خارج الزمالك بأمر كارتيرون

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إدارة الزمالك رحيل المحترف التونسي حمزة المثلوثي خلال الفترة المقبلة.





وكان حمزة المثلوثي قد انتقل إلى نادي الزمالك فى بداية الموسم قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي فى صفقة انتقال حر، ولم يتمكن اللاعب من تثبيت نفسه في التشكيل الأساسي للقلعة البيضاء.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون ليس لديه قناعة بإمكانيات حمزة المثلوثي، بسبب تراجع مستواه من الناحية الفنية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.





وتابع المصدر، أن حمزة المثلوثي يغيب عن الزمالك لفترات طويلة بسبب الإصابات العضلية، والفريق ليس فى حاجة إلى خدماته خلال الفترة المقبلة.











