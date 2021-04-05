Advertisements

عاجل - نجم جديد خارج الزمالك بأمر كارتيرون

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إدارة الزمالك رحيل المحترف التونسي حمزة المثلوثي خلال الفترة المقبلة.

وكان حمزة المثلوثي قد انتقل إلى نادي الزمالك فى بداية الموسم قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي فى صفقة انتقال حر، ولم يتمكن اللاعب من تثبيت نفسه في التشكيل الأساسي للقلعة البيضاء.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون ليس لديه قناعة بإمكانيات حمزة المثلوثي، بسبب تراجع مستواه من الناحية الفنية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وتابع المصدر، أن حمزة المثلوثي يغيب عن الزمالك لفترات طويلة بسبب الإصابات العضلية، والفريق ليس فى حاجة إلى خدماته خلال الفترة المقبلة.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ى الزمالك كارتيورن داخل نادي الزمالك المثلوثي الزمالك

أخبار تهمك

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل عدد من لاعبي الأهلي نهاية الموسم الجاري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير هام من المترو للمواطنين قبل شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يفاضل بين 4 مهاجمين سوبر

منذ ساعة و 15 دقيقة

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشري سارة من وزارة الزراعة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موعد إعلان الإمتحان النهائي لثانوي عام.. 8 رسائل جديدة من وزير التربية والتعليم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

منذ ساعة الا ربع

زيدان يتحدث عن إمكانية تدريبه لصلاح في ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

منذ ساعة و 13 دقيقة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

طارق حامد يفجر مفاجأة جديدة في الزمالك

منذ ساعة الا ربع

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول وسط مفاجأت مدوية

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يصدم نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الصفاقسي

كارتيرون يطلب من الزمالك صفقة تونسية

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

الزمالك يقترب من ضم حمزة المثلوثي

كارتيرون يطلب التعاقد مع هذا اللاعب

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

الزمالك يصدم نجم الأهلي

04:32 م

3 بشائر عن مفاوضات سد النهضة.. تعرف عليها

10:31 ص

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

عاجل - موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي.. تعرف عليهم

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج